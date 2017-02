Je bent een ras-optimist. Maar ik neem aan dat zelfs jij een 4-0 overwinning niet zag aankomen?

"Nee, wie dat had voorspeld, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar dat neemt niet weg dat Unai Emery (de trainer, red.) en ik er wel een heel goed gevoel over hadden. Maar eerlijk is eerlijk, vooraf teken je ook voor een 1-0 zege."

Hoe verklaar je het enorme krachtsverschil?

"Unai heeft de ploeg super voorbereid. FC Barcelona heeft met Lionel Messi, Neymar en Luis Suarez een droomvoorhoede en een uitstekend middenveld. Als je die jongens laat voetballen, ben je toeschouwer in je eigen theater. Dat wilden we niet. En ik denk dat de trainer het perfecte strijdplan had, dat door de spelers ongelooflijk goed werd uitgevoerd."

Met welk gevoel heb je op de tribune gezeten?

"Met ongeloof, maar vooral zo trots als een pauw. We willen met PSG de stap naar de Europese top maken en dan is dit tegen een wereldploeg als FC Barcelona natuurlijk een geweldig meetmoment. Al beseffen we dat dit een eerste bevestiging is dat we op de goede weg zijn, maar nog helemaal niks hebben."

Niks? De kwartfinale van de Champions League…

"Zo denken wij dus niet. We hebben een heel mooie uitgangspositie en natuurlijk mag het niet meer mis. Maar ik weet hoe het kan spoken in Camp Nou. Het is een enorm cliché. Maar er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd in het voetbal. Het is voor ons nu zaak in de terugwedstrijd te scoren. Als dat lukt, moet Barça er minimaal zes maken."

Wanneer besefte je dat het een historische avond zou worden?

"Eigenlijk na de 3-0 van Angel di Maria. Je merkte toen iets in het stadion van: wat gebeurt hier? Maar Barça is Barça en bij een tegentreffer zou de wereld er weer heel anders uitzien. Dus na het laatste fluitsignaal hebben we pas echt een klein feestje gevierd. Klein, want er komt nog een return."

Hoe zijn de reacties in Frankrijk?

"De kranten staan er vol mee en iedereen is vol lof over PSG. Dat is prachtig om te zien. Alleen weet ik dat dit een momentopname is. Twee keer verliezen in de competitie en de kritieken zijn weer heel anders."

Wat ging er door je heen toen Julian Draxler scoorde?

"Je doelt erop dat hij mijn eerste grote winteraankoop was? Ik ben heel blij voor Julian dat hij het zo goed doet op dit moment. Maar het gaat niet om mij. Het was tegen FC Barcelona een topprestatie van spelers en staf."

Valentijnsdag, de verjaardagen van doelpuntenmakers Di Maria en Cavani. 14 februari 2017 zal je niet snel vergeten.

"Nooit meer, denk ik."