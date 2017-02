LIVE EXTRA Ajax en AZ in actie in Europa League

AZ komt donderdag als eerste in actie. Om 19.00 uur is in Alkmaar de aftrap tegen Olympique Lyon, de huidige nummer vier uit de hoogste Franse voetbalcompetitie. Trainer John van den Brom mist de geschorste rechterverdediger Mattias Johansson. Derrick Luckassen zal zijn plaats overnemen. Bij Lyon is de van Manchester United overgekomen Oranje-international Memphis Depay niet speelgerechtigd.

Ajax neemt het om 21.05 uur in Polen op tegen Legia Warschau. Die club kwam voor de winterstop uit in de Champions League, en eindigde in een groep met Real Madrid, Borussia Dortmund en Sporting Portugal als derde. Trainer Peter Bosz van Ajax heeft de beschikking over een fitte selectie. Alleen Daley Sinkgraven en Joël Veltman hadden de voorbije dagen wat lichte klachten, maar zijn naar alle waarschijnlijkheid gewoon inzetbaar.

Volg beide duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.