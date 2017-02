Lyon was in de eerste helft dodelijk effectief. Na 25 minuten kregen de Fransen de eerste kans via Lucas Tousart. En hoewel hij de bal niet eens goed raakte, was het wel direct raak. Vlak voor rust werd ook de tweede kans van de bezoekers gepromoveerd tot doelpunt. Alexandre Lacazette was de maker en zo ging AZ met een ruime achterstand van het veld af.

Foto: EPA

Direct na rust had Wout Weghorst de aansluitingstreffer moeten maken, maar de spits van AZ schoot voorlangs. Vlak daarna schoot Iiass Bel Hassani in kansrijke positie hoog over. Het gaf het verschil in kwaliteit tussen beide teams pijnlijk weer. AZ had eigenlijk op 2-2 moeten staan, maar keek nog altijd tegen een achterstand van twee goals aan.

Van kwaad tot erger

Het werd voor AZ daarna alleen maar erger. De ploeg stond achterin te schutteren. Stijn Wuytens werd er helemaal uitgelopen, waarna Lacazette de 0-3 maakte. Zelfs de grootste optimist geloofde toen niet meer in een goede afloop voor de ploeg van trainer John van den Brom. Kansen kreeg de thuisploeg overigens meer dan genoeg. Zo had Weghorst na ruim een uur de 1-3 moeten maken, maar ook nu was het (opnieuw) niet raak. De spits werd even daarna gewisseld.

Foto: ANP

De thuisploeg had wat hulp van de scheidsrechter nodig om tot een doelpunt te komen. De arbiter gaf een nogal makkelijke strafschop, nadat Levi Garcia onderuit ging in het strafschopgebied. Alireza Jahanbakhsh benutte de penalty en zo werd het alsnog 1-3. In blessuretijd werd de eindstand bepaald via Jordan Ferri. Hij scoorde uit een counter.