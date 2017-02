Van Gerwen wint ook van Klaasen

Van Gerwen begon voortvarend aan de wedstrijd en stond snel met 2-0 voor. Het leek, net als vorige week tegen Peter Wright, een eentonige wedstrijd voor MvG te worden. Maar Klaasen kreeg ineens de geest. Hij won drie legs op rij en plaatste daarin twee breaks. De eerste break was de mooiste, daarin gooide Klaasen twee keer dubbel negentien en won daarmee de leg.

Razend tempo

In de zesde leg lukte het Klaasen niet om Van Gerwen van zich af te houden, Mighty Mike brak hem terug en zo kwam de stand op 3-3 te staan. Het ging daarna tot 4-4 gelijk op. In de slotfase liet MvG zijn klasse zien en gooide in een razendsnel tempo de wedstrijd uit. Ondanks dat Klaasen een aardige wedstrijd speelde, moest hij het onderspit delven.