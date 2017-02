"Voor de competitie zou het beter zijn als wij bijvoorbeeld op maandagavond zouden spelen", laat Klaassen in Warschau weten. "Daar zou zeker over nagedacht moeten worden. Dat kan geen zeker geen kwaad. Dat zou de KNVB aan het begin van het seizoen moeten bepalen. Zo bescherm je je eigen teams."

Klaassen opende in het duel met Legia de score. Alleen had de Spaanse arbitrage niet door dat de inzet van de aanvoerder van Ajax over de lijn was verdwenen.