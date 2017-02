De nummer 11 van de wereld zette in op zeges van AS Roma, Schalke 04, Besiktas, Anderlecht en Ajax. De eerste vier ploegen wonnen. Als Ajax ook had gezegevierd, had Smith 3764 pond (zo'n 4400 euro) mogen bijschrijven op zijn rekening. Tot zijn grote frustratie speelde Ajax echter gelijk in Warschau.

Toen Smith erachter kwam dat Ajax een glaszuiver doelpunt was onthouden, grapte hij: "Wie die assistent-scheidsrechter ook is, geef me zijn adres."