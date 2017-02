Taylor: 'De mooiste rivaliteit met Barney'

Taylor, die het treffen in Leeds met 7-4 won, is bezig aan zijn afscheidstoernee en genoot volop. "Het is één van de mooiste locaties en het was leuk, het was een goede wedstrijd", stelde de 16-voudig wereldkampioen. "Het was een vreemd duel en bij 6-3 was ik blij dat ik in ieder geval een gelijkspel binnen had, want Barney gooide goede finishes." "Ik denk dat wij de beste rivaliteit in de geschiedenis van het darts hebben en ik zal mijn wedstrijden tegen hem missen", erkent The Power over zijn Haagse rivaal. "Tot nu toe gaat het goed in de Premier League, ik heb de goede pijlen, deze zijn perfect voor mij."

Taylor heeft na 3 wedstrijden 7 punten en moet alleen Michael van Gerwen voor zich dulden in de stand. Barney staat op 3 uit 3 en neemt daarmee de 6e plaats in.