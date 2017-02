De middenvelder, die dit seizoen heel belangrijk is voor de koploper, staat op scherp wat gele kaarten betreft. Als hij tegen de gekkensluiter van de Eredivisie een kaart zou oplopen, kan hij een week later tegen PSV niet spelen.

"Het speelt door mijn hoofd en ik neem morgen de definitieve beslissing. Tonny staat dicht tegen een schorsing aan en die dingen moet je als coach meenemen. Ik denk aan volgende week en mogelijk laat ik hem inderdaad niet spelen.’'

Nicolai Jørgensen is wel inzetbaar. De spits van Feyenoord had eerder in de week griep, maar is hersteld en trainde vandaag weer mee.