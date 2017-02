"We kunnen het ons niet veroorloven om ook maar met een procent met Feyenoord bezig te zijn", waarschuwde de oefenmeester zijn spelers in aanloop naar het duel met de Nijmegenaren. "Als we tegen NEC geen resultaat halen, reizen we met een heel ander gevoel naar Rotterdam."

Cocu weet dat PSV, dat een achterstand van zeven punten heeft op koploper Feyenoord, waarschijnlijk al zijn wedstrijden moet winnen om nog kampioen te worden. "Dat zou best eens kunnen", stelde de trainer.

Cocu is in ieder geval blij dat Luuk de Jong zijn oude vorm weer benaderd. "Na de winterstop laat hij een andere indruk achter. Nu hij gaat scoren neemt zijn vertrouwen weer toe."

En eigenlijk geldt dat voor de hele ploeg. "In de winterstop hebben we iets achter ons gelaten. Een gevoel dat door de mindere resultaten in de groep was geslopen. Door de goede resultaten is er meer frisheid, maken we meer goals en daardoor groeit het vertrouwen bij de spelers."

Cocu kan binnenkort ook weer over Jürgen Locadia beschikken. De van een liesblessure herstelde aanvaller speelt maandag met Jong PSV tegen NAC. "Hij maakt een goede, fitte indruk. Hij oogt gretig. Er ligt een goede basis om wedstrijdminuten te maken."