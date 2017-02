"Er was vorig jaar al contact met Ajax. Dit is een grote club waar ik nog veel kan leren. Ik wil met Ajax kampioen worden om vervolgens in de Champions League te kunnen spelen.''

De 19-jarige Neres werd door Ajax voor 12 miljoen overgenomen van Sao Paulo. De aanvaller kwam niet direct naar Nederland, omdat hij met Brazilië Onder-20 actief was op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap. Brazilië eindigde daar als vijfde.

Wanneer Neres voor het eerst voor Ajax kan uitkomen hangt vooral af van de manier waarop hij acclimatiseert binnen de selectie van Peter Bosz. Het verkrijgen van de werkvergunning voor Neres, die Ajax twaalf miljoen euro kostte, duurt normaal gesproken nog vijf werkdagen, waardoor hij mogelijk tijdens Ajax-Legia Warschau (donderdag, 19.00 uur) speelgerechtigd is.