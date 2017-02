Donderdagavond tijdens het Europa League-duel met AS Saint-Etienne (3-0 zege) bleef de middenvelder droog staan, omdat hij voor de zoveelste keer de lat op zijn weg vond.

"Ik wilde graag scoren, maar dat lukte dus niet. Ik raakte wéér de lat en ik dacht: wat is hier in vredesnaam aan de hand? Ik heb de afgelopen acht maanden volgens mij vaker op de lat geschoten dan in mijn vier jaar bij Juventus. Het is gek, maar desondanks ben ik blij."

Broers

Pogba trof op Old Trafford zijn broer Florentin, die verdediger is bij Saint-Etienne. "Het was magisch", zei de 23-jarige middenvelder daarover. "Ik kon het gewoon niet geloven toen ik hem zag. We zeiden tegen elkaar dat we van het moment moesten genieten, wat zoiets gebeurt natuurlijk niet elke dag."

Zlatan

Zlatan Ibrahimovic maakte donderdag alle doelpunten in Manchester en tilde zijn seizoenstotaal op die manier naar 23. "Dat laat zien dat hij een grote speler is", aldus Pogba. "Hij scoorde namens Paris Saint-Germain ook al vaak tegen Saint-Etienne. We houden van de Zlatan die we gisteren zagen."