Ook succes voor Lotto-Jumbo in Portugal

De 29-jarige Spaanse tijdritspecialist klopte de Duitse wereldkampioen Tony Martin in de individuele tijdrit over 18 kilometer met start en finish in Sagres.

Lars Boom ging lang aan de leiding in Portugal met een tijd van 21 minuten en 35 seconden. Martin dook als eerste met 21.28 onder de tijd van de Nederlander die sinds dit jaar voor LottoNL-Jumbo rijdt.

De Duitser moest vervolgens afwachten of zijn tijd genoeg zou zijn. Castroviejo, die afgelopen najaar op de WK-tijdrit in Doha brons veroverde achter Martin, was de Duitser deze keer de baas met 21.24.

De Sloveen Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo eindigde als derde op vijf seconden van Castroviejo en nam de leiderstrui over van de Ier Daniel Martin. Boom werd vijfde in de tijdrit.