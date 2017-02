Utrecht-middenvelder baalt: 'Vind ik heel zuur'

"Dat vind ik heel zuur. Die wedstrijd geeft voor mij wat extra’s, omdat ik daar niet zo lang geleden heb gespeeld. Dat vind ik wel heel jammer. Je speelt tegen gasten met wie je tot voor kort heel hecht was. Dat is misschien een beetje gek. Maar aan de andere kant ken je die jongens ook heel goed. Je weet wat voor keuzes ze maken en hoe ze spelen. Dat maakt het extra interessant en leuk om tegen te spelen.”

Waar aanvankelijk werd gedacht aan een afwezigheid van vier tot zes weken vanwege de enkelblessure, ligt Brama momenteel op een veel gunstiger schema. "Het herstel verloopt heel snel. Ik had de eerste dag veel pijn en kon er ’s nachts niet van slapen. Maar de volgende dag en ook in de loop van de week ging het al direct veel beter. Ik zit nu tussen de 80 en 90 procent, denk ik. Begin volgende week hoop ik het veld op te gaan. Ik doe al looptraining, maar ik voel me nog niet helemaal vrij. Ik hoop volgende week de voetbaltraining te hervatten en er bij de uitwedstrijd tegen FC Groningen weer bij te zijn. Ik had het graag gered voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle, maar dat zou een onverantwoord risico zijn geweest.”