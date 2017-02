'Tropendag' levert Pliskova finaleplaats op

De Tsjechische tennisster, nummer 2 van de plaatsingslijst, moest vrijdag eerst in actie komen in de kwartfinale. Daarin won de finaliste van de US Open met 6-2 6-0 van Shuai Zhang uit China, in een partij die door een regenonderbreking zo'n vijf uur stil lag.

Het hardcourttoernooi in Qatar wordt de hele week al geplaagd door regen, waardoor het schema in de war is gegooid. Alleen Dominika Cibulkova bereikte donderdag de kwartfinale al. De Slowaakse verscheen zodoende vrijdag uitgerust op de baan voor de confrontatie met Pliskova. Cibulkova kon dat 'voordeeltje' echter niet uitbuiten en moest in drie sets buigen voor de Tsjechische: 6-4 4-6 6-3.