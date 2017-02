Schoofs en Lemoine naar halve finales

Schoofs walste vrijdag in de Duitse stad over Tara Moore heen. Ze gunde de Britse, die als tweede was geplaatst, slechts twee games. Na een uur spelen stond er 6-1 6-1 voor de Gelderse qualifier op het scorebord.

Lemoine verraste in de kwartfinale de als eerste geplaatste Dalila Jakupovic. De 25-jarige tennisster uit Woerden versloeg de Sloveense in drie sets: 2-6 6-3 6-1. Lemoine treft zaterdag in de halve finale Magdalena Rybarikova uit Slowakije, Schoofs strijdt om een plek in de eindstrijd met de Russin Anna Kalinskaja.