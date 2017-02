Benauwde zege houdt Club Brugge aan kop

Silvère Ganvoula had Westerlo na een kwartier op voorsprong gebracht in Het Kuipje. Club Brugge, met Stefano Denswil en Ruud Vormer in de basis en Lex Immers na een uur als invaller, ontsnapte daarna aan de 2-0. Met enig geluk kwam de Belgische kampioen in de 72e minuut langszij. Een voorzet van Vanaken werd door verdediger Nemanja Miletic van Westerlo in eigen doel gewerkt. De Belgische aanvaller tekende vervolgens zelf voor de winnende treffer.

Club Brugge heeft aan kop van de ranglijst nu weer drie punten voorsprong op Anderlecht, dat zondag tegen Oostende speelt.