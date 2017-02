Go Ahead zit stuk: 'Dit doet ontiegelijk pijn'

"Het doet ontiegelijk pijn als je zo verliest", zei de zichtbaar aangeslagen De Koning bij FOX Sports.

"We waren zo dominant aan de bal, ik denk dat we wel twaalf kansen hebben gekregen om te scoren. We misten alleen net die scherpte voor het doel. En we kregen een goal tegen omdat we één keer heel slecht stonden te dekken. Ik ben trots op hoe we hebben gevoetbald, maar het gaat om de knikkers. Drie punten waren top geweest, dan waren we weggelopen bij Roda JC. Nu moeten we bikkelen."

Kum twijfelde

Doelpuntmaker Chris Kum kon zijn geluk niet op. "Het was erop of eronder voor ons, deze wedstrijd was van levensbelang. Des te groter de vreugde dat we die punten hebben gepakt. Toen die bal van Paulissen kwam, twijfelde ik wat ik moest doen: koppen of de bal aannemen? Uiteindelijk dacht ik: gewoon met links erin knallen. Hij zat er mooi in."