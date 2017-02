Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Hans van Breukelen is een goede bekende van Rini Stoutjesdijk

Stoutjesdijk en KNVB uit elkaar

55 min geleden

Het Zeeuwse bedrijf BTSW – psychologische hulp en mentale coaching in topsport - heeft de relatie met de KNVB beëindigd. Het bedrijf van Rini Stoutjesdijk – een goede bekende van KNVB-directeur Hans van Breukelen – kwam eind vorig jaar ernstig in opspraak. In afwachting van de uitkomsten van een onafhankelijk integriteitsonderzoek besloot de KNVB de relatie op te schorten.