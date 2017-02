Nu Bosz per direct de beschikking heeft over de gisteren gepresenteerde David Neres (19), zou alles minder dan de landstitel een domper zijn in Amsterdam. Nooit eerder kreeg een Ajax-coach voor 33 miljoen euro aan nieuwe spelers. Zelfs Marco van Basten, die de club opscheepte met Evander Sno, Ismail Aissati en recordaankoop Miralem Sulejmani (16,25 miljoen euro) haalde dat bedrag niet.

Bosz raakte Jasper Cillessen en Arek Milik kwijt. Daartegenover stond de doorbraak van Andre Onana en Kasper Dolberg. Maar eerlijk is eerlijk, Davinson Sanchez en Mateo Cassierra (beiden vijf miljoen euro) werden al gescout voordat Bosz als opvolger van Frank de Boer werd gepresenteerd. En Hakim Ziyech (elf miljoen) had hij aanvankelijk niet nodig. Nadat er aan een aantal Ajax-middenvelders werd getrokken, kwam de smaakmaker van FC Twente alsnog, werd hij omarmd door Bosz en bleek hij direct belangrijk. Neres (twaalf miljoen euro) kwam volledig op het conto van de scouting en directeur spelersbeleid Marc Overmars, die na het vertrek van Anwar El Ghazi Bosz’ wens (een buitenspeler) vervulde.

Risico nemen

Directeur spelersbeleid Marc Overmars over de miljoenen voor Neres: "We hebben onszelf in de positie gebracht dat we dit soort bedragen kunnen uitgeven. Vier jaar geleden was het anders. Door het vermogen dat we hebben opgebouwd, kunnen we nu incidenteel een risico nemen.” De leiding van Ajax creëert een torenhoog verwachtingspatroon met het nieuwe aankoopbeleid. Bosz’ voorganger De Boer gaf onder Overmars veel minder uit en conformeerde zich aan de toen geldende clubfilosofie en ging zonder morren (aanvankelijk heel succesvol) met eigen jeugd aan de slag.

De bewierookte opleiding en Bosz lijken een minder goede combinatie. Chelsea-huurling Bertrand Traoré liep eerst El Ghazi en loopt nu Justin Kluivert voor de voeten. Afgelopen wintertransferperiode vertrokken de uit de kruiwagen gesprongen kikkers El Ghazi en Riechedly Bazoer en de kans is groot dat Kenny Tete en Jairo Riedewald, die het ook al tot Oranje schopten, dat voorbeeld komende zomer zullen volgen. "Dit is waar ik wil spelen, dit is waar ik hoor”, zei Tete, nadat hij tegen Legia Warschau (0-0) de zieke Joël Veltman verving. De rechtsback hield aanvoerder Miroslav Radovic van scoren af, maar incasseerde ook tweemaal geel en dus rood.

'Op mijn handen lopen'

Na afloop ging het vooral over de rol van Tete op het tweede plan. "Nee, nee, nee, dat gevoel heb ik niet”, antwoordde hij op de vraag of hij voor zijn gevoel een eerlijke kans krijgt van Bosz. "Misschien moet ik op mijn handen gaan lopen om wel te spelen. Het is frustrerend als de trainer niet in je gelooft. Ik train goed, werk hard en iedereen weet wat ik kan. Ja, natuurlijk wil ik weg, alleen moet wel het juiste langskomen. De goden waren echter nog niet met mij. En ik wilde voor mijn kans gaan.”

Ook tegen de Polen speelden er – met Tete en Davy Klaassen – maar weer twee spelers uit de eigen opleiding in de basis. ,,Maar dat kunnen er over een aantal maanden weer vijf of zes zijn”, aldus Overmars. Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Matthijs de Ligt en in mindere mate Justin Kluivert staan – net als Tete en Jairo Riedewald – al weken te trappelen van ongeduld. Maar de stabiele resultaten geven Bosz geen enkele aanleiding zijn elftal te veranderen.

'Veel eisen mag'

Hij beseft echter dat hij niet alleen moet blijven winnen, maar ook ’even’ het gat van vijf punten met Feyenoord moet zien te dichten. "We hebben veel geïnvesteerd en dan mag je ook veel eisen”, aldus Overmars. "Zeker in Nederland moeten we veel gaan winnen en die druk voelt de trainer ook wel. Een nederlaag tegen Vitesse kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven.”

Bij winst van Feyenoord zou de titelstrijd in dat geval (zo goed als) gespeeld zijn, voordat Neres is geacclimatiseerd. "David moet ook zijn meerwaarde dit seizoen kunnen bewijzen, dus ik reken erop dat iedereen de komende weken vol gas geeft”, zei de directeur spelerszaken. Anders wordt het voor Bosz – na de bekeruitschakeling bij Cambuur – wel een heel pover seizoen. Een jaar dat dan alleen door de Europa League wat glans kan krijgen. En een jaar waarin hoe dan ook een slecht signaal naar De Toekomst is afgegeven.