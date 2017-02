Toch gaat niets boven een aanvaller die de bal per ongeluk via z’n knie of achterhoofd het doel in ziet stuiteren. Of die gewoon op het juiste moment op de juiste plaats staat. Vaak het gevolg van een via veel trainingen aangescherpt zintuig, dat waar hij in het strafschopgebied ook staat, hij weet waar het doel zich bevindt. Types als Gerd Müller, Ruud Geels, Wim Kieft, Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy en Klaas-Jan Huntelaar. Allemaal beschikkend over een feilloos gevoel voor de positie, waardoor ze zonder te kijken richting doel schieten of koppen.

Vaak met succes.

Daarom zegt de huidige stand van de Eredivisie veel over de spitsen van de 18 clubs. Topscorer is Feyenoorder Nicolai Jørgensen met 15 voltreffers. Dat Jens Toornstra (8) en Dirk Kuyt (7) en Eljero Elia (7) dan samen ook nog eens goed zijn voor 22 doelpunten, maakt duidelijk dat de koppositie van de Rotterdammers niet los kan worden gezien van de rol van Jørgensen en de aanvallers om hem heen.

Dit verklaart ook de ruime achterstand van PSV op Feyenoord en Ajax. In deze fase van de competitie moet er in ieder bovengemiddeld elftal iemand rondlopen met minimaal 10 treffers achter zijn naam. Dat Luuk de Jong nog op 6 staat is daarom een belangrijke verklaring voor de tegenvallende resultaten van PSV. Maakte De Jong jarenlang het verschil, nu hij even op slot zit werkt dat meteen door richting het hele team.

Zoals AZ het vertrek van de topscorer van vorig seizoen, Vincent Janssen, nog matig kan compenseren. Wout Weghorst staat op 10, maar dankzij de bijdragen van Alireza Jahanbakhsh (6) en de inmiddels naar België vertrokken Robert Mühren (6) staan de Alkmaarders toch nog vierde. Maar gezien de 22 punten achterstand op Feyenoord is er wel sprake van een best of the rest situatie.

Hetzelfde geldt voor de clubs onderin de Eredivisie. Bij ADO Den Haag en Roda JC zijn Gervane Kastaneer en Mitchel Paulissen de beste schutters. Allebei met 4 doelpunten, wat meteen de lage posities verklaart. Zoals de veilige 11e plaats van Willem II niet los kan worden gezien van Fran Sol, die negen keer wist te scoren en daarmee vijftig procent van het Tilburgse doelpuntentotaal voor zijn rekening nam. Zoals de 11 treffers van Samuel Armenteros een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de stevige middenmootpositie van Heracles Almelo.

Een sterk collectief vormt de basis, een goede keeper pakt punten, maar een scorende spits maakt het verschil.