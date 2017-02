Cocu: 'Hij laat nu een andere indruk achter'

In Alkmaar sloot Luuk de Jong twee weken geleden een tweede lange doelpuntloze periode af om er vorige week tegen FC Utrecht direct een vervolg aan te geven. Een opluchting voor de spits. "In de wedstrijden was ik er niet zo mee bezig. Het is meer rondom de wedstrijden, dat iedereen vraagt wanneer je weer gaat scoren. Dat is dan iets waar je wel een beetje moe van wordt en gelukkig valt dat dan weg.”

Waarde voor elftal

PSV-trainer Phillip Cocu ziet sinds de jaarwisseling een frissere Luuk de Jong. "Ik vind dat hij na de winterstop een andere indruk achterlaat dan ervoor. Ook in de periode dat hij nog geen doelpunt maakte, maar wel een assist gaf of de actie daarvoor inleidde, vond ik hem veel beter spelen en veel waarde voor het elftal hebben. Dan weet je dat op een gegeven moment die goal weer gaat vallen. Nu hij weer aan het scoren is, neemt zijn vertrouwen alleen maar toe.”

De Brother Act blijft voorlopig voor de gebroeders De Jong beperkt tot de slotfases, omdat oudste broer Siem de laatste tijd als een supersub wordt gebruikt. "Natuurlijk hoop je als broer zijnde dat hij altijd in de basis staat, maar hij is nu heel belangrijk voor ons op de momenten dat hij erin komt. Dat heeft hij tegen Go Ahead, Ajax en SC Heerenveen laten zien. Hij heeft ons al heel wat belangrijke punten bezorgd.”