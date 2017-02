Janssen: 'Heb mezelf jaar de tijd gegeven'

De uit Engeland overgekomen bus met daarin basiskrachten als Harry Kane, Hugo Lloris en Toby Alderweireld staat al een tijdje te wachten voor de helblauw oplichtende Ghelamco Arena van AA Gent, als Janssen zich als één van de laatste Spurs-spelers meldt. De Ossenaar heeft negentig minuten vanaf de tribune moeten toekijken bij de 1-0 nederlaag in de Europa League tegen AA Gent, maar dat wil niet zeggen dat er bij hem geen zweetdruppels hebben gevloeid in de schitterende voetbaltempel.

"Meteen na de wedstrijd hebben we met de jongens die niet hebben gespeeld een training afgewerkt. Eerst een half uur op het veld zonder bal en dan twintig minuten in de gym. Zondag wacht de wedstrijd tegen Fulham weer in de FA Cup”, zegt Janssen in het gangetje naar de bus, terwijl ploeggenoot Moussa Dembélé zich langs hem heen wurmt met een bakje door familie meegebracht eten in de hand.

Opdoffer

De tribuneplaats in Gent is opnieuw een opdoffer voor Janssen, die eerder dit seizoen juist in de Europese wedstrijden nog behoorlijk wat speeltijd had gekregen. "Natuurlijk wil je spelen of er in ieder geval bijzitten, maar het is de keuze van de trainer. Het enige dat ik kan doen, is zelf een kans afdwingen door mijn best te doen op de training. Ik hoop dat ik er sta, zodra ik die kans krijg.”

Het is nog een geluk bij een ongeluk dat Janssen niet een heel bataljon familie en vrienden had opgetrommeld om vanuit Oss en omstreken af te zakken naar Gent. "De Belgen bij ons in het team waren zo snel met de kaarten dat ze allemaal waren uitverkocht. Maar mijn ouders komen sowieso al regelmatig kijken in Engeland.”

Wijnaldum

Georginio Wijnaldum gaf onlangs aan dat de trainingsintensiteit bij Liverpool zoveel hoger ligt dan hij was gewend in Nederland. "Die ervaring deel ik zeker”, aldus de voormalige AZ-spits. "Het is hier een heel andere intensiteit. Je voelt dat je fysiek en conditioneel sterker wordt. Het zijn allemaal grote gasten en het niveau is heel erg hoog. Het is wel de top van Engeland, we staan derde. Op trainingen voel ik dat ik beter word, maar wedstrijdritme is het enige wat ik op dit moment niet heb. Ik probeer het te compenseren door alles te geven op de trainingen. Ik doe wat ik kan. Maar ik weet niet of dat stukje wedstrijdritme met training is in te halen.”

Sinds de jaarwisseling heeft Janssen in tien wedstrijden slechts 132 speelminuten gekregen. "Ik heb aan het begin van het seizoen regelmatig in de basis gestaan en lange invalbeurten gemaakt, alleen de laatste tijd is dat iets minder. Het is aan mij om dat weer om te draaien.”

Steun van Blind

Een lichtpuntje in sportief zware tijden is de houding van bondscoach Danny Blind, die heeft laten doorschemeren dat Janssen in principe zijn eerste spits is. Het vertrouwen van Blind ervaart de spits als een steun in de rug. "Natuurlijk is dat positief. Dat is mooi om te horen. Ik heb contact gehad met hem. Wat in dat gesprek is gezegd, houd ik lekker tussen ons, maar ik heb goed met hem gesproken. Hij is een man met veel ervaring, die weet hoe je hier een beetje mee om moet gaan.”

In januari dienden zich mogelijkheden aan om elders aan de bak te gaan, maar Janssen besloot de interesse van onder andere Galatasaray naast zich neer te leggen. "Op een gegeven moment is me gevraagd of ik open stond voor een andere club, maar ik heb het gelijk afgekapt. Dat is voor mij nooit een item geweest. Ik zit hier pas een half jaartje en kan mezelf nog goed ontwikkelen. Ik heb mezelf minimaal een jaar de tijd gegeven om te slagen. Ik ben nog jong en voordat ik hier kwam, had ik pas een jaar op het hoogste niveau gespeeld. Ik heb tegen mezelf gezegd: ik ga hier een jaar lang honderd procent voor mijn kans en knokken met alles wat er in me zit. Daarna zien we het vanzelf wel.”