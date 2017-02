Het vertrouwen van Blind ervaart Janssen als een steun in de rug.

"Natuurlijk is dat positief", aldus de eredivisietopscorer van vorig seizoen. "Dat is mooi om te horen. Ik heb contact gehad met hem. Wat in dat gesprek is gezegd, houd ik lekker tussen ons, maar ik heb goed met hem gesproken. Hij is een man met veel ervaring, die weet hoe je hier een beetje mee om moet gaan.”

'Ik heb mezelf minimaal een jaar de tijd gegeven om te slagen.'