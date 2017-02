Janssen is het helemaal met Wijnaldum eens

"Die ervaring deel ik zeker”, aldus Tottenham Hotspur-aanvaller Janssen. "Het is hier een heel andere intensiteit. Je voelt dat je fysiek en conditioneel sterker wordt. Het zijn allemaal grote gasten en het niveau is heel erg hoog."

"Het is wel de top van Engeland, we staan derde. Op trainingen voel ik dat ik beter word, maar wedstrijdritme is het enige wat ik op dit moment niet heb. Ik probeer het te compenseren door alles te geven op de trainingen. Ik doe wat ik kan. Maar ik weet niet of dat stukje wedstrijdritme met training is in te halen.”

Sinds de jaarwisseling heeft Janssen in tien wedstrijden slechts 132 speelminuten gekregen.