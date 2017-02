Extra veiligheidsmaatregelen bij Vlaamse wielerklassiekers

De maatregelen worden volgende week zaterdag voor het eerst toegepast bij de Omloop Het Nieuwsblad, de openingskoers van het West-Europese wielerseizoen. Ze volgen op terreuraanslagen in Nice en Berlijn, waarbij terroristen met vrachtwagens op mensen inreden.

,,We moeten de richtlijnen volgen die gelden bij terreurniveau drie", zegt koersdirecteur Wim Van Herreweghe van Flanders Classics, dat onder meer de Omloop en de Ronde van Vlaanderen organiseert. ,,Naast tientallen politiemensen zetten we zelf ook honderd stewards in die bagage zullen controleren in publiekszones. Nieuw dit jaar is dat we ervoor moeten zorgen dat er geen vrachtwagens op het parcours kunnen rijden. Dat kunnen we uiteraard niet garanderen voor het hele parcours, maar wel op plaatsen waar veel volk naartoe komt. Daar worden betonblokken of aanhangwagens voor gebruikt."