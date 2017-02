Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Wesley Koolhof (l) en Matwe Middelkoop (r) winnen hun dubbelpartij tegen Jean-Julie Rojer (Ned) en Horia Tecau (Roe) , in de halve finale van het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam Ahoy.

Koolhof/ Middelkoop verrassend in dubbelfinale Rotterdam

47 min geleden ANP

Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop hebben zaterdag de finale bereikt in het dubbelspel op het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam. Het Nederlandse koppel was in twee sets te sterk voor Nederlander Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau: 6-4 6-4.