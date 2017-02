Superstunt amateurs in FA Cup

Sean Raggett was zaterdagmiddag de grote man bij de club uit de non-league. De verdediger scoorde in de slotfase de enige treffer van de wedstrijd. De doelman sloeg de bal nog wel weg, maar doellijntechnologie wees uit dat de bal de lijn ruimschoots was gepasseerd.

Het was een historisch doelpunt in de geschiedenis van het Engelse voetbal. Voor het eerst sinds 103 jaar staar er een amateurclub in de kwartfinales van de FA Cup.

Lincoln was, net als de amateurs van Sutton United, tot de laatste zestien clubs doorgedrongen. Het kwam in de geschiedenis van de FA Cup nog niet eerder voor dat twee clubs uit de zogenoemde Conference de achtste finales bereikten.

Sutton United speelt maandag tegen Arsenal voor een plek in de kwartfinales.