De Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo deed in de straten van Tavira mee om de winst, maar kwam net te laat om de Duitsers André Greipel en John Degenkolb nog te passeren. Greipel, de kopman van Lotto Soudal, eiste met een ultieme 'jump' op de streep de winst voor zich op.

De vierde etappe tussen Almodôvar en Tavira was met 203,4 kilometer de langste van de vijfdaagse rittenkoers door de Algarve. Bijna de hele dag reden vier avonturiers aan kop, onder wie Taco van der Hoorn uit de Roompot-ploeg. Het kopgroepje was al na vijf kilometer ontstaan en werd pas vlak voor de finish ingelopen door het peloton, dat net op tijd op stoom was gekomen.

Primoz Roglic, ploeggenoot van Groenewegen bij Lotto-Jumbo, behield de leiding in het algemene klassement. De Sloveen heeft met nog een etappe te gaan een voorsprong van 22 seconden op de Pool Michal Kwiatkowski van Sky.