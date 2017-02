De ploeg uit Berlijn slikte in de zesde(!) minuut van de blessuretijd nog een tegentreffer, waardoor het 1-1 werd en Hertha een historische zege misliep.

"Na vijf minuten extra tijd moet de wedstrijd gewoon worden afgefloten. Dit is geen bekerwedstrijd. We spelen geen 120 minuten", foeterde Dardai in gesprek met het Duitse Sky. "Sorry hoor, maar dit is nou de Bayern-bonus! Iedereen zou dan beledigd zijn.

De Hongaarse oefenmeester kon ook vanwege het goede spel van Hertha maar moeilijk blij zijn met een punt. "We verdienden gewoon om te winnen. We zijn teleurgesteld. Ik kan hier echt geen vrede mee hebben. We speelden precies hoe we wilden, met name in de eerste helft. Wat dat betreft ben ik heel trots op de spelers en de fans."