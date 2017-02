"Ik dacht dat hij Enes Ünal geel ging geven voor een schwalbe, want ik voelde geen contract, nul komma nul. Ünal liet zijn been hangen", aldus Mulder in gesprek met FOX Sports.

"Het is ook frappant dat de grensrechter aan de andere kant van het veld de beslissing maakt. Gözübüyük zei dat het een honderd procent strafschop was, maar als hij moet overleggen, is hij natuurlijk niet zeker. Gözübüyük stond er zelf ook dichter bij. Door deze beslissing wordt de wedstrijd beslist, eeuwig zonde. Ik kook van binnen."

Foto: ANP Pro Shots