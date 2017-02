PSV maakt geen fout op weg naar topper

De regerend landskampioen won met 3-1 en kan met vertrouwen gaan toewerken naar de topper van volgend weekeinde met Feyenoord. PSV kan volgende week bij een zege op vijf punten komen van de koploper. Dan moeten de Rotterdammers zondag echter wel winnen van ADO Den Haag.

Phillip Cocu had zijn spelers op voorhand gewaarschuwd om niet vooruit te kijken naar de kraker, maar gezien het matige spel van zaterdag leken de Brabanders met hun hoofd al een beetje in De Kuip. Met hangen en wurgen werden de punten echter veiliggesteld tegen NEC.

Strafschop

Marco van Ginkel opende zaterdagavond de score in het Philips Stadion. Waar PSV recentelijk veel moeite had met het verzilveren van strafschoppen (slechts 7 van de vorige 14 pingels waren raak), had de huurling van Chelsea weinig moeite om het leer tegen de touwen te werken. NEC-doelman Joris Delle ging naar de goede hoek, maar de inzet van de middenvelder vloog hard en buiten bereik van de Fransman in de bovenhoek.

Goal Messaoud

Tien minuten later kwam NEC dankzij een spaarzame mogelijkheid terug in de wedstrijd. Ali Messaoud schoof de bal met de binnenkant van de rechtervoet in het doel van Jeroen Zoet na een afgemeten voorzet van Andre Fomitschow. PSV kon weer opnieuw beginnen en dat was een flinke tegenvaller voor de mannen van Cocu, die na de rust wel iets feller voor de dag kwamen.

Rebound Ramselaar

Bart Ramselaar werd uiteindelijk de gevierde man in het Philips Stadion. De middenvelder, die eerder dit seizoen bij zijn basisdebuut voor PSV ook al trefzeker was tegen NEC, zorgde in de 55e minuut voor de uiterste welkome tweede treffer. Ramselaar maakte de 2-1 via een rommelige rebound nadat zijn eerste inzet nog was gestopt door Delle.

Een doelpunt van verdediger Dario Dumic zorgde in de 83e minuut heel even voor schrik bij de spelers en fans van PSV, maar de verdediger van NEC stond buitenspel en dus kon men in Eindhoven opgelucht ademhalen. In de blessuretijd kregen Hector Moreno (lat), Luuk de Jong (verdediger op de lijn) en Oleksandr Zinchenko (over) kansen, maar een derde treffer leek uit te blijven. Even later viel de bevrijdende goal dan toch. De Jong kreeg de bal met pijn en moeite achter Delle: 3-1.