"Als ik zo overduidelijk een foute beslissing neem, heeft het voor mij geen enkele zin om daar na afloop op camera nog op te reageren", stelde Gözübüyük toen hem gevraagd werd of hij op zijn fout wilde reageren.

Erwin Mulder, die Enes Ünal in de ogen van de scheidsrechter had neergehaald, was na afloop bloedlink. SC Heerenveen-trainer Jurgen Streppel was een stuk milder voor Gözübüyük.

"Dit hoort bij voetbal. Zij maken fouten, wij maken fouten. Dat moeten we accepteren en weer doorgaan", aldus de oefenmeester bij de NOS.