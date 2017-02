premium

Germaine de Randamie is uitzinnig van vreugde tijdens de huldiging in de Galgenwaard.

De Randamie wil UFC-titelgevecht in Galgenwaard

1 uur geleden

Germaine de Randamie werd zaterdagavond in de Galgenwaard gehuldigd vanwege haar UFC-wereldtitel, die de Utrechtse vorige week in Brooklyn veroverde door de Amerikaanse Holly Holm te verslaan. "Zo worden gehuldigd in mijn stad en stadion is echt magisch", sprak De Randamie na afloop.