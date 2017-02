"Onze supporters verdienen dit moment. Zij hebben in de afgelopen jaren bij de club beperkt succes gehad", vervolgde Cowley. Lincoln City is sinds Queens Park Rangers in 1914 de eerste non-Leagueclub die de kwartfinales van FA Cup haalt. Nu was Sean Raggett met een kopgoal in de 89e minuut de gevierde held.

"Ik ben zo blij voor iedereen binnen de club en hier deel van uitmaken, is fantastisch", vervolgde Cowley. "Onze spelers hebben het geweldig gedaan. Ze gingen voor elkaar door het vuur, ze speelden voor hun familie, zij verdienen dit succes."

Het Engelse bekertoernooi staat bekend om verrassingen. Maar dat een club van het vijfde niveau voor een dergelijke sensatie zorgt, is wel een zeldzaamheid. "Ik denk dat we de magie hebben teruggebracht. Het is en fantastisch bekertoernooi. Iedereen die heeft geroepen dat de FA Cup 'dood' is, heeft geen rekening met Lincoln City gehouden."