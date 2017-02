Nu Klaasen de nummers 1 tot en met 3 van de PDC-wereldranglijst heeft gehad, wordt de kans op een overwinning groter. In Brighton neemt hij het op tegen Dave Chisnall, die tot op heden alleen een overwinning op Kim Huybrechts behaalde.

Van Gerwen treft Adrian Lewis. Een partij die meestal wel garant staat voor spektakel. Lewis is met twee nederlagen echter slecht begonnen aan de Premier League. Titelverdediger Van Gerwen is met twee zeges en een gelijkspel nog ongeslagen. De 27-jarige Brabander is in een Majortoernooi sowieso lastig te kloppen. In de laatste 64 partijen incasseerde hij geen nederlaag.

Van Barneveld krijgt te maken met de excentrieke Wright. De Schot heeft uit drie wedstrijden een puntje (vier om drie) meer dan Barney vergaard.

Programma vierde speelronde:

Dave Chisnall - Jelle Klaasen Michael van Gerwen - Adrian Lewis Gary Anderson - James Wade Phil Taylor - Kim Huybrechts Raymond van Barneveld - Peter Wright