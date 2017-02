"Het leek alsof ik het niet meer kon opbrengen. binnen vijf minuten was ik helemaal op", vervolgt Willems tegenover Fox Sports, waarmee hij doelt op de situatie rond eind vorig seizoen. "Ik trainde extra, maar het kwam er gewoon niet uit. Ik dacht op een gegeven moment dat ik het niet meer kon. Ik straalde wanhoop uit."

Willems pakte het na het behalen van de titel met PSV anders aan. "In de winterstop heb ik doorgetraind, met wat rust. Nu zie je dat ik meer energie heb", stelt de pas 22-jarige verdediger. Even leek het erop dat Willems uit Eindhoven zou vertrekken. "Ik had de mogelijkheid om weg te gaan, dat weet PSV ook. Maar ik had niet het gevoel dat ik er klaar voor was. Ik ben eerlijk tegen mezelf."

De ambitie van Willems ligt overigens wel in Europese topcompetitie. "Ik ben 22 jaar en heb al zes seizoenen ervaring met PSV. Je moet je langzaam wel voorbereiden op de buitenlandse competities. Daar ligt het niveau toch iets hoger." Eerst moet Willems naar eigen zeggen nog wel enkele stappen zetten. Zo denkt de verdediger dat hij inmiddels op tachtig procent van zijn volledige fitheid zit. "Er kan nog twintig procent bovenop."