"Over een paar jaar realiseren we ons dat Paul zelfs goedkoop is gebleken", vervolgt Mourinho in de Engelse media. Manchester United kocht Pogba afgelopen zomer voor 105 miljoen euro van Juventus. "Jaren geleden had je voor 30 miljoen euro een fenomenale speler in huis gehaald, tegenwoordig heb je voor dat bedrag geen topspeler meer. Voor dat geld heb je meer een speler met perspectief."

Mourinho benadrukt: "Ik weet bijna zeker dat komende zomer spelers met de helft van de kwaliteiten van Paul voor eenzelfde bedrag of zelfs meer een transfer maken." Mochten overigens grote spelers als Lionel Messi, Edinson Cavani, Antoine Griezmann, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez en Pierre-Emerick Aubameyang van club verwisselen, dan zullen de bedragen normaal gesproken zeker boven de 100 miljoen euro liggen.