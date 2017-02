Op 19 februari 1998 lukte dat de Groningse in Nagano, waar ze ook goud op de 1500 meter pakte. Precies acht jaar later flikte ze het opnieuw. Deze keer in Turijn.

"Nog steeds kippenvel als ik er aan terug denk", twittert de 42-jarige Timmer. Eind 2010 beëindigde de succesvolle Nederlandse haar loopbaan.