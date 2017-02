De 19-jarige Groninger vloog er tegen Sparta in met een belachelijke tackle met twee benen vooruit en kon kort na rust vertrekken. Arbiter Allard Lindhout twijfelde geen moment.

Het was al de derde keer dit seizoen dat Bacuna met rood van het veld werd gestuurd. Ook tegen PSV haalde hij het einde van het duel niet. Bacuna is nu de jongste speler in de historie van de Eredivisie met drie rode kaarten.

Bekijk hier de charge van de aanvallende middenvelder.