El Ahmadi wijst matig Feyenoord de weg

Op bezoek bij ADO Den Haag werd het ondanks een teleurstellend optreden 0-1 en dus bleef het gat met de Amsterdamse aartsrivaal vijf punten. PSV, dat volgende week naar De Kuip komt, heeft een achterstand van acht punten.

Karim El Ahmadi brak na ongeveer een uur spelen de ban. De Marokkaanse middenvelder kreeg een afgeslagen voorzet van linksback Miquel Nelom voor de voeten en bleef in het overvolle strafschopgebied van ADO ijzig koel. Na een zorgvuldige aanname pegelde El Ahmadi de bal tegen de groen-gele netten. Het was zijn vijfde Eredivisie-doelpunt van het seizoen.

Ondanks de voorsprong kon Feyenoord geen moment verslappen. De spelers van Giovanni van Bronckhorst hadden hun handen vol aan de Haagse hekkensluiter. ADO kwam af en toe gevaarlijk voor de dag op de vijandelijke helft, maar echt grote kansen kreeg de thuisploeg niet en dus is Feyenoord nog steeds goed op weg richting de eerste landstitel sinds 1999.

Feyenoord, dat nu net als in de eerste negen competitiewedstrijden negen duels op een rij foutloos is, had een keer eerder 60 punten na 23 duels. Dat was in het seizoen 1967/1968 (omgerekend naar 3 punten voor een zege). De Rotterdammers werden toen echter geen kampioen. De titel ging destijds naar Ajax.