De ploeg van coach Luciano Spalletti heeft door de zege twee punten meer dan Napoli. Koploper Juventus heeft nog altijd een voorsprong van zeven punten.

Edin Džeko zette Roma, met Kevin Strootman in de basis, al na tien minuten spelen op voorsprong. De Bosniër kreeg de bal terug van de Belgische international Radja Nainggolan en haalde van net buiten het strafschopgebied uit. Zeven minuten later verdubbelde Mohamed Salah de score met een schot laag in de rechterhoek.

Het grootste applaus in het Stadio Olympico was er zondag voor Leandro Paredes. De Argentijnse middenvelder kreeg een weggekopte voorzet voor zijn voeten en haalde van ongeveer 25 meter afstand verwoestend uit, onhoudbaar voor Torino-doelman Joe Hart. Maxi López redde in de slotfase de eer voor de bezoekers uit Turijn, Nainggolan bracht in blessuretijd de 4-1 op het scorebord.