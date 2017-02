"Ik zeg al het hele seizoen dat de trainer de keuzes maakt, maar als aan mij wordt gevraagd wat ik van ik van mijn reserverol vind en hoe ik me eronder voel, geef ik gewoon eerlijk antwoord", aldus Kuyt.

"Ik wil er nu een dikke vette streep onder zetten. Ik heb me gefocust op het duel met ADO en geprobeerd mijn dingen te doen op het veld. Dat was best lastig, maar we hebben de drie punten. Op naar volgende week", besloot Kuyt het interview met FOX Sports, doelend op de kraker met PSV.

De routinier kreeg vorige week na de zege op FC Groningen uit allerlei hoeken kritiek. Hij zou zich boven het team hebben geplaatst. Kuyt dacht dat hij als aanvoerder 'een streepje voor had'.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst klaarde midweeks de lucht. "Iedere speler die niet speelt mag teleurgesteld zijn. En dat was hij duidelijk ook. Ik heb dat al met meerdere spelers meegemaakt. Maar het gaat wel om Feyenoord en dat beseft Dirk zich ook. Of het oliedom van hem was? Dat vind ik erg extreem om dat zo te stellen. Ik denk dat de manier waarop het interview met Dirk na de wedstrijd ging, anders had gekund. Dan was er minder opheft geweest."