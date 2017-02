premium

Messi behoedt Barça voor tweede tik

57 min geleden

FC Barcelona kan in de Primera Division eigenlijk geen steken meer laten vallen in de jacht op koploper Real Madrid, maar zondag ging het tegen Leganes toch bijna mis. Gelukkig was daar Lionel Messi in de slotfase, die vanaf de strafschopstip ijzig koel was: 2-1.