Louis en Truus van Gaal checken kampioensvorm Feyenoord

1 uur geleden

Louis van Gaal was uitgenodigd voor de wedstrijd tussen ADO en Feyenoord en bij zo’n partij, bijna in de achtertuin van hun fraaie appartement in Noordwijk, liet echtgenote Truus de gelegenheid niet voorbijgaan om even mee te gaan.