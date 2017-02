„Ik wil zo graag spelen. Vandaag was dan eindelijk de dag”, zei Riedewald (20) na de 1-0 zege bij Vitesse. „Ik kan wel goed trainen of twintig minuten invallen, maar het is lekker als ik een hele wedstrijd kan laten zien dat ik het nog kan. Dat geeft een goed gevoel, zeker nu we hebben gewonnen. Vitesse was wel dreigend, maar echte honderd procent-kansen hebben we niet weggegeven.”

Ajax-coach Peter Bosz koos er voor om Riedewald centraal in de verdediging te posteren, waardoor Nick Viergever doorschoof naar de linksbackplaats. „Mijn voorkeur gaat ook uit naar een centrale positie. Het is prettig dat ik, na zo’n lange tijd niet te hebben meegedaan, kan spelen op mijn eigen plek.”

Riedewald beseft wel dat hij, wanneer Sinkgraven is hersteld van zijn enkelblessure, waarschijnlijk weer op de bank plaats moet nemen. „Als ik nu weer een stapje terug moet doen, is dat natuurlijk vervelend. Al ben ik blij dat ik nu een wedstrijd heb gespeeld. Als ze nog een keer een beroep op mij willen doen, ben ik er zeker klaar voor.”