„Dat is allemaal verleden tijd”, aldus de linksback. „We gaan er met een goed gevoel heen. We mogen blij zijn met de overwinning op NEC en beseffen dat we daar nu ook de punten moeten pakken. Als we niet winnen, wordt het heel lastig. Dat weten we.”

Willems is onder de indruk van de prestaties van Feyenoord. „Zij doen het goed en hebben een houvast, want ze blijven winnen. Dat doen ze echt als team. Wij moeten laten zien dat wij ook een hecht team zijn. Feyenoord is een echte topploeg. Als je zelf de eerste twee kansen niet benut, dan maken zij ’m wel. Dat hebben we in de wedstrijd hier in Eindhoven kunnen zien. We waren beter, hadden moeten winnen, maar kregen vlak voor tijd uit een corner de goal tegen. Het zal zondag zeker niet gemakkelijk gaan. Maar niets is onmogelijk en met die mentaliteit moeten we daarheen gaan.”