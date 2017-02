Krajicek: 'Goed nadenken over onze geloofwaardigheid'

In de afgelopen zeven dagen passeerden bijna 114 duizend toeschouwers de poorten van Ahoy. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar, maar daar zit Krajicek niet zo mee. "Alles boven de honderdduizend is prima. Ook na de afzegging van Nadal liep de kaartverkoop goed.”

Smet

Toch blijft het de vraag in hoeverre de kaartverkoop van de laatste twee edities is beïnvloed door de aankondiging van de absolute toppers die uiteindelijk niet kwamen. Vorig jaar gold dit scenario voor Roger Federer, dit keer hebben Rafael Nadal, Stan Wawrinka en Nick Kyrgios de liefhebbers enthousiast gemaakt. Dat dit spectaculaire drietal niet naar Rotterdam kwam, is en blijft een smet op deze editie.

Krajicek snapt ook wel dat dit erg ongelukkig was, maar staat ook machteloos. Hij heeft vaker benadrukt dat bij blessures nu eenmaal sprake is van overmacht. Duidelijk is wel dat het toernooi in financieel opzicht niet wordt gedupeerd door de afmeldingen van prominenten. Sterker nog: De organisatie hoeft de hoge startgelden bij een afzegging niet uit te keren en profiteert wel van de extra kaartverkoop die de betreffende ster heeft veroorzaakt.

Breed spelersveld

"We hebben inderdaad minder geld uitgegeven”, zei Krajicek. "Maar we moeten nog bedenken wat we daar mee gaan doen. Ook moeten we na deze twee jaar goed nadenken over onze geloofwaardigheid. Maar dat betekent niet dat we niet achter een grote naam aan zullen gaan. Duidelijk is dat we een breed spelersveld moeten hebben.”

Krajicek doelt hierbij op flink wat spelers uit de toptwintig, enkele Nederlanders en enkele internationale talenten. Die formule heeft het toernooi dit jaar inderdaad gered.