„We hebben prachtige jaren met elkaar gehad. We hebben vanaf 1994 om de twee jaar TeamNL in Asics-kleding mogen steken tijdens de Winter- en Zomerspelen en dat hebben we altijd vol trots gedaan. Het heeft ons mede geholpen bij het vergroten van onze naamsbekendheid binnen de sport”, lichtte Paul Hartman, sportmarketingmanager van Asics, het besluit toe.

Asics leverde ook kleding voor onder meer de Europese Jeugdspelen, de Koninkrijksspelen en Nationale Sportweek. NOC*NSF hoopt nog deze week een opvolger te presenteren, liet een woordvoerder desgevraagd weten.