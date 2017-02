Na het laatste punt botvierde Bertens haar frustratie. Uit teleurstelling sloeg ze haar racket aan gort. Bekijk hier de beelden. In de de derde set brak haar opponente uit de Verenigde Staten op 4-4 en maakte het karwei vervolgens af.

Het was al de vijfde keer in 2017 dat Bertens in de openingsronde van een toernooi onderuitging. Alleen op het WTA-toernooi in het Australische Hobart wist ze in het hoofdtoernooi een ronde verder te komen.

De geboren Wateringse is de nummer 23 van de wereld, maar heeft vanaf mei enorm veel punten te verdedigen. In Nürenberg greep ze vorig jaar een toernooizege, gevolgd door een halve finale op Roland Garros.