Neymar alsnog voor de rechter

44 min geleden ANP

Stervoetballer Neymar van FC Barcelona moet zich definitief verantwoorden voor de rechter in een fraude- en corruptiezaak rondom zijn transfer van het Braziliaanse Santos naar FC Barcelona in 2013. Een speciaal gerechtshof heeft maandag bepaald dat het beroep tegen strafvervolging is verworpen.